Societate comerciala ,vinde teren+ cladiri in suprafata totala de 17.771 mp , obiectiv situate in intravilanul com.Cuza Voda si cunoscut sub denumirea de “Ferma 5 Chiciu”.

Locatia se preteaza la desfasurare de activitati hoteliere, restaurante, evenimente, conferinte si mai ales activitati recreative si de relaxare (vanatoare si pescuit).

Cei interesati pot obtine informatii la numarul de telefon 0242/331821, 0745/035930 domnul Gabtranu Ion sau0744359052 Pura Ioan

DIRECTOR GENERAL,

sing. Ion Gabreanu