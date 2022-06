AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE- Filiala Teritorială I.F. Călărași cu sediul în localitatea Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2, județul Călărași, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție: maistru II Compartiment Personal Exploatare- 1 post, Muncitor Calificat( electromecanic) Compartiment Personal Exploatare- 3 posturi, Muncitor Calificat(electromecanic) Birou Operațional UA Oltenița- 1 post. Concursul se va desfășura la sediul Filialei Teritoriale I.F. Călărași cu sediul în localitatea Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2, județul Călărași astfel: proba scrisă în data de 21.07.2022 se desfășoară începând cu ora 10,00. Interviul se . începând cu ora desfășoară în data de 10,00. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 30.06.2022- 13.07.2022 în intervalul L-J 08,00- 15,00, V- 08,00- 13,00 la sediul Filialei Teritoriale I. F. Călărași. Relații suplimentare la sediul Filialei Teritoriale I.F. Călărași, persoana de contact doamna Achim Maria, telefon 0242 331 321. Condițiile specifice de participare la concurs pot fi consultate pe site-ul www.anif.ro și la sediul unității.