COMUNA DRAGALINA, cu sediul in bulevardul General Ioan Dragalina, nr.46,localitatea Dragalina, județul Călărași anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la „PLAN URBANISTIC ZONAL, pentru introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea realizarii investitiei „INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT VOLUNTAR , IN COMUNA DRAGALINA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la Primaria comunei Dragalina la sediul din bulevardul General Ioan, nr.46, tel.0242708073,email: pdragalina@gmail.com, luni- joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14.

Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Călăraşi, şos. Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi, în zilele de luni până vineri, între orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum şi pe adresa: office@apmcl.anpm.ro,pina la data de 30.12.2022.