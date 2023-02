Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

UTILTRAILER S.A.

UTILTRAILER S.A.., cu sediul in oseaua Oltenitei, nr. 41, sat Ulmeni, comuna Ulmeni, judetul Calarași, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul, MARIREA CAPACITATII DE TRATARE A DESEURILOR PRIN INTEGRAREA UNOR NOI UTILAJE IN FLUXUL TEHNOLOGIC EXISTENT IN VEDEREA REDUCERII TIMPILOR DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR”, propus a fi amplasat in judetul Calarasi, municipiul Oltenita, soseaua Calarasi, km. 4, in vecinatatea ariei naturale protejate ROSPA0J 36 Oltenita-Ulmeni.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consúltate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos. Chiciului, nr. 2, tel./fax 0242311926, 0242315035, ín zilele de luni-vineri, intre orele 10-14 precum și la urmatoarea adresa de internet www.apmcl.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos. Chiciu, nr. 2, tel.lfax 0242311926, 0242315035, in termen de 10 zi/e de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi.