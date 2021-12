ANUNȚ ANGAJARE

SC DASHENG GREEN RECYCLING INTERNATIONAL SRL, localizata in municipiul Calarasi, str. Varianta Nord, nr.2, avand activitatea principala 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, anunta publicul interesat in legatura cu ocuparea a 6 posturi de incarcator-descarcator, in cadrul societatii noastre.

Obiectivele postului:

Pregătirea activităţii de încărcare-descărcare a mărfurilor / materialelor;

Încărcarea-descărcarea mărfurilor / materialelor pe suprafeţe şi în depozite;

Participarea la încărcarea-descărcarea mărfurilor / materialelor cu instalaţii de ridicat.

Candidatii interesati pot depune un CV la adresa firmei noastre.

Numai candidatii selectati vor fi invitati la interviu.