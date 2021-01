Donalam SRL, societate comerciala specializata in productia de metale feroase sub forme primare sau de feroaliaje, recruteaza in vederea angajarii:

Lacatus mecanic – Mentenanta Poduri Rulante

Cerintele postului:

– studii: Liceul industrial de specialitate-profil mecanic, scoala profesionala de profil, 10 clase + curs de calificare in munca profil mecanic.

– experienta: minim 2 ani intr-un post similar

– alte calificari: lacatus – mecanic

– apt pentru lucru la inaltime

Atributii:

– cunoasterea si citirea corecta a desenelor de ansamblu si de executie pentru componentele mecanice ale utilajelor dinamice si adaptarii la alte pozitii aferente podurilor rulante.

– efectuarea corecta a masuratorilor pentru incadrarea in tolerantele admise.

– cunoasterea simbolizarii rulmentilor ,a ajustajelor ,precum si a jocurilor .

CV-urile se vor trimite la următoarea adresă de mail: resurse.umane@beltrame.net sau la adresa societăţii, Str. Prelungirea Bucureşti, 162 (în incinta fostului LPGS).