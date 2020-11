Donalam SRL, societate comerciala specializata in productia de metale feroase sub forme primare sau de feroaliaje, recruteaza in vederea angajarii, pentru Departamentul Logistica – Expeditii:

Magaziner si Legatori de sarcina (muncitori necalificati)CV-urile se vor trimite la următoarea adresă de mail: a.chitoi@donalam.ro sau la adresa societăţii, Str. Prelungirea Bucureşti, 162 (în incinta fostului LPGS).

Relaţii la telefon 0731 993 923.