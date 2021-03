– Ana Elena – Administrator,

in calitate de reprezentanti ai Societatii, pentru ca impreuna sau separat:

a) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice, oricaror terti, b) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, c) sa semneze contractele de credit si de garantii, contractul cadru pentru tranzactii de trezorerie (master agreement) si cele aferente acestuia, inclusiv cele de garantie financiara, orice alte acte aditionale la acestea, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte, d) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor;

In situatia in care persoana imputernicita, se va afla in imposibilitate de a duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea va imputernici pe domnul Gabreanu Ion si pe doamna Ana Elena sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

Actionarii pot participa si vota in Adunarea generala extraordinara atat personal cat si prin imputernicit. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentate prin imputernicit a carui imputernicire trebuie semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice. Actionarii persoane fizice pot fi reprezentanti de alte persoane fizice prin procura speciala pentru AGEA, conform modelului aflat la sediul societatii, si care poate fi pus la dispozitie dupa publicarea convocatorului.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gabreanu Ion