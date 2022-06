ANUNT DEZBATERE PUBLICA

DIRECŢIA SILVICĂ CĂLĂRAŞI – OCOLUL SILVIC CALARASI, titular al planului „AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC CALARASI” propus a fi amplasat pe raza judetului Calarasi, U.P I Dunarica, U.P. II Chiciu, U.P III Dervent, U.P. IV Borcea, U.P. V Varasti, U.P. VI Boianu-Sticleanu, U.P. VII Musaid, U.P. VIII Bala, U.P. IX Rupturi, anunta publicul interesat asupra finalizarii Raportului de mediu si a Studiului de evaluare adecvata, ce pot fi consultate la sediul titularului, OCOLUL SILVIC CALARASI, in municipiul Calarasi, sos. Chiciului, jud.Calarasi, in zilele de luni – vineri, intre orele 10-14 si la sediul APM Calarasi, mun. Calarasi, sos. Chiciului, nr. 2, jud. Calarasi, de luni-vineri între orele 10-14 și pe site-ul www.apmcl.anpm.ro pâna la data de 12.08.2022.

Comentariile si propunerile scrise din partea publicului interesat se primesc la sediul DIRECŢIA SILVICĂ CĂLĂRAŞI – OCOLUL SILVIC CALARASI si la sediul APM Calarasi, mun. Calarasi, sos. Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi, de luni-vineri intre orele 10-14 pana la data de 12.08.2022.

DEZBATEREA PUBLICA va avea loc la sediul OCOLULUI SILVIC CALARASI, in data de 12.08.2022, ora 10,00.