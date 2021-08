LOTCU MARICEL, cu domiciliul in Bucuresti, strada Jean Steriadi, nr.29,bl, V1, scara 1, etaj 10, ap 55, sector 3, ti tular al planului/ programului” „ PLANULUI URBANISTIC ZONAL–introducere in intravilan

pentru CONSTRUIRE LOCUINTA ” situat in tarla 2, parcela 8, 9, 10/1, in suprafata de 1590 mp, cf. 30976, \ Comuna Frumuşani, Judeţul Calarasi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programulu i poat e f i cons ul t at a la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.