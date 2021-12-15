ANUNT PUBLIC

15 decembrie 2021
Andreea Cazacu
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SC AMBIENT EVENTS SRL ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL OMPLEX AGREMENT –  CORPURI CLADIRE C 1 SI C2, PROPUS A FI AMPLASAT IN JUD. CALARASI, COMUNA FRUMUSANI, NR CAD. 4566.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM CALARASI, SOSEAUA CHICIU, NR. 2, JUD. CALARASI, SI LA SEDIUL TITULARULUI T 92, P 5, IN ZILELE DE LUNI – VINERI ORELE 8- 16.

OBSERVATIILE PUIBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL APM CALARASI.