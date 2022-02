Anunt public

TRIFAN GEORGETA, cu domiciliul in Bucuresti, sector 4, strada Frumusani, nr.9, bloc 67, sacara 1, ap.3, titular al planului/ programului „PUZ introducere in intravilan pentru construire locuinta, ”pentru terenul situat in tarla 4, parcela 16, nr, cadastral 9208, in suprafata de 2100 mp, Comuna Frumuşani, Judeţul Călăraşi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel 0242 315035 / 0242 311926) in termen de 15 zile de la data publicarii celui de-al doilea anunt.