ANUNT PUBLIC

Stoian Alexandra, cu adresa in Comuna Frumusani, sat Postavari, Judetul Calarasi, identificata cu CI, seria KL, nr, 320939, titular al „ PLANULUI URBANISTIC ZONAL– introducere in intravilan pentru construire locuinta” pentru terenul situat in tarla 1/2 parcela 9, in suprafata de 7448 mp, Comuna Frumuşani, Judeţul Călăraşi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi din Sos. Chiciu, nr. 2, de luni pana joi intre orele 09 – 12.

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Calarasi, (tel/fax 0242 315035 / 0242 311926) in termen de 15 zile de la data publicarii primului anunt