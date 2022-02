Anunţ public privind decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu

UTILTRAILER S.A., cu sediul in judetul Calarasi, localitatea Ulmeni, soseaua Oltenitei, nr.41, anunţă publicul interesat asupra deciziei de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ MARIREA CAPACITATII DE TRATARE A DESEURILOR PRIN INTEGRAREA UNOR NOI UTILAJE IN FLUXUL TEHNOLOGIC EXISTENT IN VEDEREA REDUCERII TIMPILOR DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR ”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, municipiul Oltenita, Soseaua Calarasi, Km 4.

Proiectul deciziei de respingere si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos. Chiciului, nr. 2, tel/fax 0242311926, 0242315035, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcl.anpm.ro .

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos. Chiciului, nr. 2, tel./fax 0242311926, 0242315035, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi.