Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

C.N.A.I.R. prin SEARCH CORPORATION S.R.L., cu sediul in municipiul Bucureşti,, strada BD DINICU GOLESCU, nr. 38, titular al proiectului „REALIZAREA A 3 NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZILE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD-EST A ROMANIEI-NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+110 CU DJ306 LA DRAGOS VODA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „REALIZAREA A 3 NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZILE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD-EST A ROMANIEI-NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+110 CU DJ306 LA DRAGOS VODA”, propus a fi amplasat in judeţul Calarasi, comuna DRAGOS VODA SI VÂLCELE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Şoseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.