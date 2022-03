Anunţ public privind emiterea autorizatiei de mediu

ICOM OIL S.R.L., cu sediul in judetul Calarasi, municipiul Calarasi, str. Alexandru Sahia, nr. 26, inregistrata la Registrul Comertului Calarasi, cu numar de inregistrare J 51/335/1998 , CUI RO 11158953 , reprezentatata prin Tudor Paul in calitate de administrator, solicita autorizatie de mediu pentru obiectivul „ Statie Mixta Distributie Carburanti”, situata in comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi.

Pentru informatii suplimentare , propuneri si contestatii se va contacta A.P.M. Calarasi, Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. , tel. 0242315035 si fax 0242311926 , in termen de 10 zile de la aparitia anuntului.