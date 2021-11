Anunt SC REMAT SA CALARASI

Subscrisa SC REMAT SA CALARASI, cu sediul social in municipiul Calarasi strada Varianta Nord nr.1, judetul Calarasi, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Calarasi sub nr.J51/212/1991 si Cod Unic de Inregistrare RO1921852, doreste sa-si mareasca echipa cu o prsoana de profesie Inginer metalurg , Inginer metalurgie neferoase , Inginer mecanic , Inginer electrician, Inginer tehnolog metalurg, disponibila sa lucreze in schimburi.

Salariul este confidential, atractiv negociabil beneficiind de acordarea bonurilor de masa.

CV-urile se pot depune la sediul societatii din municipiul Calarasi strada Varianta Nord nr.1 , judetul Calarasi , telefon 0242331821, fax 0242331861 si pe adresa de email pura.calarasi@metalrom.ro , silica.calarasi@metalrom.ro pana la data de 22.11.2021. Selectia de c-viuri urmand a se desfasura in data de 23.11.2021 , incepand cu orele 10,00 la sediul social al firmei.