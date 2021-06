Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Călăraşi, în parteneriat cu elevii Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” din Călăraşi au organizat, în data de 5 iunie 2021, o expoziţie de desene, picturi şi machete, prin care s-a dorit celebrarea Zilei Mondiale a Mediului şi să atragă atenţia asupra importanţei temei din acest an, aceştia fiind premiaţi cu diplome şi pictograme magnetizate ale operelor create.

Reprezentanţii APM Călăraşi au prezentat cu această ocazie doar o mică parte din imaginaţia elevilor clasei a III-a C, îndrumaţi de către profesoara pentru învăţământ primar Nicoleta Popescu.

La nivel mondial, în fiecare an, pe 5 iunie, se sărbătoreşte Ziua Mediului. Data de 5 iunie a fost declarată Ziua Mondială a Mediului în urma desfăşurării primei conferinţe a Naţiunilor Unite privind omul şi mediul înconjurător care a avut loc în Suedia, la Stockholm, în perioada 3 – 14 iunie a anului 1972 şi care a reunit reprezentanţi ai 113 naţiuni.

Tema aleasă de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru acest an este: „Reimagine. Recreate. Restore.”

„Acesta e momentul nostru. Nu putem da timpul înapoi, dar putem planta arbori, înverzi oraşele, să aducem grădinile noastre la starea naturală, să ne schimbăm dietele şi să curăţăm râurile şi ţărmurile. Suntem generaţia care poate face pace cu natura. Să fim activi, nu anxioşi. Să fim îndrăzneţi, nu timizi. Join #GenerationRestoration. Această temă face referire la responsabilitatea faţă de mediul înconjurător prin refacerea ecosistemelor de pretutindeni. Cu această ocazie, Organizaţia Naţiunilor Unite vor lansa Deceniul 2021-2030 – pentru refacerea ecosistemelor, urmând sa fie propusă o Alianţă Globală pentru realizarea acţiunii. Sub orice slogan s-ar celebra Ziua Mondială a Mediului, trebuie reţinut faptul că ecosistemele sunt rețeaua vieții pe Pământ. Un ecosistem cuprinde toate organismele vii şi interacțiunile dintre ele și împrejurimile lor într-un loc dat. Ele există la toate scările, de la o bucățică de pământ din grădină la întreaga planetă, și includ păduri, râuri, zone umede, pajiști, estuare și recife de corali. Orașele și terenurile agricole conțin și ele ecosisteme importante. Fiecare dintre noi îşi doreşte ca generaţiile care ne urmează să trăiască într-un mediu curat, iar noi suntem datori să îl protejăm şi să avem un comportament eco-responsabil”, au transmis reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi.