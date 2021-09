În ultimele luni, împreună cu fundaţia United Way România, Teach for Romania a început să deruleze proiectul „Aventură prin Lectură”, ce va continua și pe parcursul anului școlar. Aproximativ 200 de copii din trei școli vulnerabile din județele Ilfov și Călărași au venit cu entuziasm și bucurie la activitățile propuse de profesorii lor. Proiectul „Aventură prin Lectură” este unul despre dragostea față de cărți, despre plăcerea celor mici de a fi din nou împreună, despre a învăța unii de la ceilalți și despre a consolida cunoștințele de literație.

„Ne bucurăm să fim alături de 24 de cadre didactice din sistemul public de învățământ implicate în proiect, cărora specialiștii noștri, Ioana Morar, Mihaela-Camelia Latcan și Alina Răducanu, le-au oferit la un curs de formare, ce a avut drept scop aducerea unei noi perspective asupra dobândirii cunoștințelor de literație. De asemenea, ne-am dorit să îi facem pe copii să vină cu drag la școală, chiar și în timpul vacanței de vară, și le suntem recunoscători profesorilor care au dorit să descopere noi tehnici pentru consolidarea cunoștințelor de scris-citit la elevi”, au declarat reprezentanţii Teach for Romania.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile.

United Way România este o fundație românească, afiliată la United Way Worldwide, Statele Unite ale Americii. Creează și implementează programe educaționale, de sănătate și de integrare persoanelor defavorizate din București, Cluj, Timișoara și zone limitrofe. Activitățile United Way România se bazează pe principul „Live United”, care este susținut de certitudinea că, împreună, membrii comunității și stakeholderii pot contribui la o viață mai bună pentru toată lumea: accesul la o educație de calitate duce la obținerea unui loc de muncă stabil, ceea ce înseamnă un venit care poate susține o familie și accesul la servicii de sănătate.

Impactul United Way se datorează mai ales voluntarilor – care contribuie, prin resursele și expertiza lor, la schimbarea comunității din care fac parte. Programele United Way România sprijină anual peste 12.900 de copii, tineri și vârstnici aflați în situații de mare vulnerabilitate.