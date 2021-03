În data de 27 martie 2021, voluntarii din cadrul proiectului „Young Volunteer” au luat parte la acțiunea de igienizare pe #DrumulCătreDunăre, derulată în cadrul campaniei Cu Apele Curate, de Asociația MaiMultVerde, susținută de Lidl România.

Acțiunea de ecologizare, la care au participat tinerii călărășeni din comunitatea Young Volunteer, a avut ca rezultat colectarea de deșeuri în peste 280 de saci strânși în trei ore de 50 de persoane, care au ales sâmbătă să ofere o parte din timpul și energia lor pentru a ajuta natura sufocată de plastic, materiale de construcţii, obiecte și aparate de uz casnic, papetărie, obiecte sanitare, mobilier şi multe alte resturi menajere, care împânzesc intrarea în municipiul Călărași în loc de „Bun venit”.

La această acțiune au mai luat parte în calitate de parteneri locali Asociația AISSER Călărași, lider al proiectului „Young Volunteer”, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă a Dunării de Jos, și islanderii de la 3SmokedOlives.

„Dragi oameni frumoși, iubitori de natură, vă mulțumim din inimă pentru participarea la acțiunea de ecologizare pe #DrumulCătreDunăre! Cei peste 280 de saci menajeri plini de deșeuri sunt rezultatul muncii voastre, a fiecăruia dintre voi! Cuvintele sunt insuficiente pentru a exprima gratitudinea pentru implicarea fiecăruia și bucuria pe care o resimțim astăzi și care va rămâne cu fiecare dintre noi ori de câte ori vom reveni pe #DrumulCătreDunăre! Credem că puterea exemplului constructiv poate face mici minuni! Iar gesturile mici şi constante prin care dăm o mână de ajutor Naturii Da! fac diferenţa! Este datoria fiecăruia din noi să se implice și să facă ceva, câtuși de puțin, pentru a avea un mediu mai curat. Nu mai putem fi simpli spectatori în fața peisajului dezolant și aspru ce ni se derulează la fiecare pas pe #DrumulCătreDunăre! Noi am ales să ne implicăm activ, să nu mai lăsăm plasticul și munții de gunoaie să ne copleșească, să ne invadeze pădurile și, odată cu aversele și inundațiile, să ajungă în apele noastre. Nu putem rămâne indiferenți în fața distrugerii naturii și punem faptele înaintea vorbei, fiind responsabilitatea noastră să ne implicăm oricum putem. Acțiunea de ecologizare pe #DrumulCătreDunăre s-a derulat în Luna Apelor! Anual, pe 14 martie sărbătorim Ziua Internațională a Râurilor, iar pe 22 martie – Ziua Mondială a Apelor, acestea reprezentând un motiv în plus pentru care am ales să sărbătorim prin implicarea în acțiunea #CuApeleCurate”, au declarat reprezentanții comunității Young Volunteer.

„Weekendul primăvăratic care tocmai s-a încheiat a creat prilejul perfect de a continua activitățile amânate din Săptămâna Apelor. Partenerii călărășeni au profitat de vreme și-au ieșit la ‘cules’ de deșeuri, iar captura a fost una demnă de fală: două tone de deșeuri, din care 600 de kilograme de plastic în diverse forme. Cei de la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos, AISSER Călărași, alături de comunitatea Young Volunteer și islanderii de la 3 Smoked Olives Island Festival, nu au mai putut rămâne indiferenți în fața peisajului dezolant și aspru care li se derulează la fiecare pas pe #DrumulCătreDunăre. Aceștia au ales să se implice direct în problema poluării cu plastic a apelor noastre, iar pentru asta le mulțumim!”, a transmis Asociația Cu Apele Curate.