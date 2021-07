Arhitectul Constantin Tudorache, membru în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Călărași, a amintit în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30 iunie o problemă referitoare la modul în care se construiește în municipiu. Acesta mai spune și că aprobarea hotărârilor din consiliu din această speță nu ține cont de recomandările specialiștilor. Intervenția acestuia a survenit la votarea unei hotărâri care prevede „Lotizarea, ridicarea interdicției de construire și reconversia din zonă ID în zonă LM/IS” a unui teren din proximitatea Stației de epurare a municipiului Călărași. Proiectul, retras în cele din urmă de către inițiatorul său, primarul Marius Dulce, dacă ar fi fost aprobat permitea construirea de locuințe în acea zonă.

„Respectivul teren pentru unii a fost ciumă, pentru alții, mumă. De ce? Pentru că interpretările sunt denaturate. Lângă acest teren există Stația de epurare a municipiului Călărași care, la 60 de metri fiind, încalcă legea, chiar dacă apar opinii că se poate diminua acea distanță. Legea spune că autoritatea publică locală poate mări acea distanță de siguranță pentru a proteja cetățeanul. În momentul în care am Stația de epurare la 60 de metri și fac o lotizare, un PUZ cu dezmembrare în 9 loturi la care motivația este că este posibil, că s-a făcut un studiu de impact; am cerut studiul de impact, s-a citit studiul de impact numai de către cel care a cerut studiul de impact. Realizatorul lui, un Doctor de la Iași, scrie: există posibilitatea să existe un mare deranj în zonă din cauza mirosurilor și a vaporilor degajați în procesul activității; în actele de vânzare-cumpărare se va face mențiunea că acei cumpărători sunt conștienți de ce cumpără. Este aberant ca, pentru oraș, vorbesc ca cetățean, nu doar ca arhitect, nu vreau să fiu afectat la un moment dat de efectele unor amplasari eronate.”, își expune punctul de vedere Constantin Tudorache.

Acesta adaugă faptul că mirosurile suspecte care apar uneori în oraș se datorează faptului că vântul bate dinspre Nord-Est și le aduce de la unități aprobate în baza unor documentații ilegale. Arhitectul spune că prin intermediul acestor modificări de destinație a terenurilor se va construi haotic: „O să avem o zonă când locuințe, când industrie, când servicii. Un haos! O să ne mirăm de ce orașul ăsta este frumos, este la îndemâna cetățeanului orice dotare, că sunt împrăștiate peste tot, dar la modul haos, nu vorbim de unitate.”.

„Eu am susținut dintotdeauna că aceste PUZ-uri sunt justificate când obiectivele se încadrează în cerințele legii. Când le asimilăm că vrem noi să le asimilăm, din varii motive și interese, e o greșeală care încalcă etica profesională. Vreau să avertizez, îmi fac datoria să o spun, că votatul ăsta nu o să aibă niciodată un rezultat pozitiv pentru oraș. O să fie haos! Din punct de vedere urbanistic este haos: se construiește numai după interese. În momentul în care pentru unii se poate face orice și pentru alții, care încearcă legal să rezolve o problemă, nu se poate e un semnal de alarmă destul de serios. Din punct de vedere profesional, din punct de vedere legal, aceste PUZ-uri sunt ilegale. Toată lumea care vrea să facă o schimbare face un PUZ.”, încheie Constantin Tudorache.

Un răspuns a venit din partea arhitectului-șef al municipiului, Laurențiu Samoilă: „Dacă toate procedurile sunt perfect legale, cine are de comentat să facă plângere oriunde și să spună că s-au comis infracțiuni la Direcția de Urbanism. Când se eliberează un document, se eliberează în baza unei legi. Noi studiem bine legile, ar fi bine să le studieze toată lumea și să le și înțeleagă. Interpretările, atât timp cât legea spune că poți schimba o zonă dintr-un PUG sau o parcelă s-o schimbi printr-un PUZ cu o funcțiune compatibilă, nu pot să zic că fac o fermă de porci lângă locuințe sau fac o grădiniță de copii într-o zonă industrială, dar dacă vreau să schimb să fac instituții publice/servicii lângă zonă de locuințe, am voie. Dacă vreau să fac zonă comercială și trebuie să ridic procentul de ocupare, fac un PUZ, chiar dacă e pe 2.000 de metri. Asta e dinamica orașului; dacă stăm doar în baza unui PUG care e valabil 10 ani s-a blocat tot.”.