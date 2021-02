În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Călărași din data de 25 februarie 2021, s-a decis intrarea în faliment a Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014. Aceasta figura cu datorii atât la stat, cât și față de jucători. În plus, unul dintre jucători și-a recâștigat în instanță drepturi salariale neplătite în valoare de 700.000 de lei.

Primarul Marius Dulce a adus în discuție acest subiect și pe parcursul lunii precedente, atunci când a decis să taie finanțarea și din dreptul altui sport care se practica în Călărași, futsalul. Dulce declara la momentul respectiv că echipa de futsal călărășeană „a devenit jalon” pentru celelalte echipe, referindu-se la slaba ei performanță.

Primarul și-a întărit afirmațiile cu privire la echipa de handbal: „Așa cum am mai spus de fiecare dată, după ce am luat mandatul, pe 27 septembrie, a doua zi, pe 28, am primit un telefon: ‘Ce facem cu handbalul?’. La momentul respectiv, trei luni de zile neplătite salariile și şapte miliarde (n.r. – lei vechi) un sportiv pe care clubul l-a dat afară în septembrie 2019 și a câștigat în toate instanțele sportive”.

Soluția despre care a vorbit Marius Dulce pentru a avea totuși handbal la Călărași este înființarea unei alte echipe care să pornească la drum în Divizia B.

„Nu voi renunța la handbal. Împreună cu domnul antrenor Pârâianu, am discutat și vom începe o reorganizare prin care să înființăm o nouă echipă de handbal cu care să jucăm în Diviza B, cu perspective viitoare de Divizia A. Am plecat pe un buget inițial pe care ne trebuie undeva la 2.000.000 – 2.500.000 de lei și putem să finanțăm până la 3.000.000 de lei dacă ajungem în Divizia A și putem să funcționăm, din ce mi-a spus domnul antrenor”, a explicat Dulce.