Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat, pe un site de socializare, că astăzi, 17 februarie, s-a semnat contractul pentru pasajul de la Drajna peste DN3A Lehliu – Fetești. Proiectul „Proiectare și Execuție Pasaj denivelat superior DN 21, km 105+500” are o lungime de 2.739 de metri, din care pasajul denivelat are o lungime de 305 metri. Termenul contractual este 24 de luni, din care şase luni perioada de proiectare şi 18 luni perioada de execuție a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni.

Valoarea contractului este de 98.120.978,01 lei fără TVA. Finanțarea se face din fonduri europene nerambursabile.

„Încă o veste bună: astăzi (n.r. – miercuri, 17 februarie) s-a semnat contractul pentru pasajul de la Drajna peste DN3A Lehliu – Fetești și magistrala de cale ferată București – Constanța. Astfel, vom scăpa de cozile la trecerea la nivel cu calea ferată și timpii mari de așteptare pe relația Slobozia – autostrada A2 – Călărași. Proiectul are o lungime de 2,7 km pe traseu nou, dintre care pasajul propriu-zis are o lungime de aprox. 300 de metri.

Termenul contractual: 6 luni proiectare + 18 luni execuție, dar avem promisiunea constructorului că va face toate eforturile pentru a finaliza în avans față de termen”, a declarat ministrul Drulă.

Pasajul de la Drajna va fi parte integrantă a viitorului drum TransRegio Brăila – Slobozia – Călăraşi – Chiciu, de aproximativ 142 de kilometri, din care 35 de kilometri sunt pe teritoriul judeţului Ialomiţa.

Finanţarea pentru acest obiectiv de infrastructură este asigurată din fonduri europene, de 133 de milioane de lei cu TVA din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin hotărâre de Guvern în data de 28 mai 2020.