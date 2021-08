Tenaris Cinelatino revine, cu o selecție efervescentă de filme, proiecții speciale și invitați, între 27 şi 29 august, pentru toți cinefilii din Călărași. Filme apreciate în lumea întreagă, inclusiv proiecții pentru copii vor fi difuzate la sala „Barbu Știrbei” Călăraşi.

Cea de-a noua ediție a festivalului de filme latino-americane

invită cinefilii la descoperirea unor experiențe culturale unice, toate cu acces gratuit pentru întregul public.

Programul difuzării filmelor este următorul: vineri, 27 august: ora 11:00 – Selkirk, El Verdadero Robinson Crusoe (Adevăratul Robinson Crusoe), ora 15:00 – Călătoria Fantastică A Maronei, ora 18:00 – Acasă (My Home), ora 21:00 – Odisea de Los Giles (Heroic Losers); sâmbătă, 28 august: ora 11:00 – Brendan Şi Secretul Din Kells (The Secret Of Kells), 15:00 – Micul Astronaut (Spaceboy), ora 18:00 – Complet Necunoscuţi, ora 21:00 – Aleli, duminică, 29 august: ora 11:00 – Nahuel Şi Cartea Magică (Nahuel And The Magic Book), ora 15:00 – Cartea Fiarei (The Night Of the Beast), ora 18:00 – The Best Families (Scandal În Familii), ora 21:00 – România Sălbatică.

Intrarea este liberă la toate proiecţiile din program în baza biletului cu valoare 0 (electronic sau printat) comandat de pe site-ul www.eventbook.ro, selectând proiecția pe care şi-o doresc persoanele interesate.

Participarea la proiecțiile de film implică obligativitatea purtării măștii pe toată durata evenimentului.

Festivalul Cinelatino va respecta toate măsurile de siguranță pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2, iar toate regulile au la bază Hotărârea de Guvern nr. 29 din 14 mai 2021. Regulile de acces la proiecțiile de film din cadrul festivalului pot suferi modificări.

TenarisSilcotub organizează acest eveniment alături de Fundația PROA, care are misiunea de a gestiona programele culturale ale Tenaris la nivel mondial, și Asociația Festivalul de Film Transilvania, care organizează an de an Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).

Cinelatino este realizat la Călăraşi cu sprijinul Ambasadei Republicii Orientale Uruguay în România, al Primăriei Municipiului Călărași, Consiliului Județean Călărași și al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.