Au fost stabilie, în Guvern, noi măsuri de relaxare care se vor aplica începând cu data de 1 iunie 2021.

„Ne îndreptăm rapid spre normalitate şi, cu cât ne vaccinăm mai repede, cu atât putem să eliminăm şi celelalte restricţii. Aș vrea să punctez cele mai importante dintre măsurile luate astăzi (n.r. – joi, 27 mai). Masca sanitară de protecție nu va mai fi obligatorie pentru persoanele vaccinate care lucrează în spaţii închise unde se află cel mult cinci lucrători. Am crescut numărul participanților la activitățile cultural-artistice de divertisment, desfășurate în spații deschise, de la 500 la 1.000 de persoane. Pot participa, în condiții de distanțare și cu portul măștii, doar persoane vaccinate, cu test negativ sau trecute prin boală. Am creat cadrul legal pentru ca la aceste activități să participe peste 1.000 de persoane, doar dacă acestea sunt vaccinate. Am mărit la opt numărul persoanelor care pot circula în grupuri”, a declarat premierul Florin Cîţu.

De asemenea, se pot desfășura evenimentele private – nunți, botezuri, etc., cu 50 de persoane în spații închise și cu 70 de persoane în spații deschise. Numărul persoanelor participante poate fi mai mare doar dacă toate persoanele sunt vaccinate.

Activitățile sportive se pot desfășura atât la interior, cât și la exterior, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea spațiului. Participarea peste această limită este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate, prezintă test negativ sau se vaccinează înainte de intrarea la eveniment. Ceea ce înseamnă că la evenimentele sportive vor fi organizate centre de vaccinare.

A crescut numărul persoanelor care pot participa la activități culturale, științifice, artistice, divertisment, în săli de sport sau fitness, la cursuri de instruire.

S-a decis redeschiderea piscinelor și a locurilor de joacă, în condiții de protecție sanitară.

S-a stabilit creșterea gradului de ocupare a meselor din interiorul restaurantelor și a spațiilor de cazare pe litoral.