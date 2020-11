Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța este în plină campanie de pregătire pentru iarnă, desfășurând activități specifice ce au ca obiectiv asigurarea desfășurării în condiții normale a circulației rutiere în sezonul rece.

Pe rețeaua de drumuri de circa 1.700 de kilometri de drumuri naționale din administrare, aflate pe raza județelor Constanța, Ialomița, Călărași, Brăila și Tulcea, au fost efectuate reparații asfaltice pe o suprafață de 68.459,66 de metri pătraţi, colmatări de fisuri și crăpături asfaltice pe o lungime de 475.138 de metri liniari și urmează aprovizionarea cu 60 de tone de mixtură stocabilă, procedura de achiziție fiind finalizată în data de 17 noiembrie 2020.

Au fost montate toate indicatoarele de iarnă, respectiv 1.580 de bucăţi, iar în ce privește panourile parazăpezi, acțiunea de montare este în curs de desfășurare – s-au montat 43.782,30 de metri liniari – și se va încheia până la data de 1 decembrie 2020, în funcție de finalizarea lucrărilor agricole specifice.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța are pregătite toate cele 30 de baze de deszăpezire și cele şase puncte de sprijin, iar în cele 26 de depozite acoperite de sare (din care 13 nou construite), nouă stații de preparare soluție lichidă de clorura de calciu şi 17 bazine de stocare soluție lichidă de deszăpezire, are cantitățile prevăzute pentru această dată de „Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” AND 525/2013, respectiv: 19.535,34 de tone de sare; 458,70 de tone de clorură de calciu; 96,74 de tone de produs ecologic; 4.475 de tone de nisip.

Pentru programul de iarnă 2020 – 2021 sunt finalizate toate achizițiile publice pentru serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă, iar autoutilajele de deszăpezire vor intra în baze gradual, în funcție de evoluția condițiilor climatice.