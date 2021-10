Au fost stabilite cuantumul per hectar al plăţilor directe pe suprafaţă și plafonul pentru sprijin cuplat la ovine/caprine pentru anul 2021

În ședința Guvernului din data de 2 octombrie 2021 a fost aprobată Hotărârea privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine.

Prin acest act normativ se aprobă: cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2021, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă: 95,4751 de euro per hectar, redistributivă pentru intervalele: între un hectar și cinci hectare, inclusiv: 5,0 euro per hectar și, peste cinci hectare şi până la 30 ha, inclusiv: 48,1457 de euro per hectar, plata pentru înverzire: 57,8931de euro per hectar și, plata pentru tinerii fermieri: 40,4514 euro per hectar.

Plafonul aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine pentru anul 2021 este de 71.300 de mii de euro.

Cuantumurile unitare se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile, după caz. Cuantumul estimat este de 16,55 euro cap ovină/caprină.

Începând cu data de 18 octombrie 2021 (luni), APIA poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal și zootehnic într-o proporţie de maximum 70%, cu condiția să nu fie periclitată buna gestiune financiară și îndeplinirea cerinței referitoare la un nivel de asigurare suficient.

Sumele necesare pentru aplicarea plăților directe în sectorul vegetal și a schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine ca forme de sprijin financiar aferente Fondului European de Garantare Agricolă se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2021 și 2022.

Beneficiarii acestor forme de sprijin sunt peste 800.000 de fermieri.