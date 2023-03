Pavel Ionut (57kg) și Borlan Alberto (48kg), sportivii legitimați la CSM Călărași și antrenați de Valentin și Georgian Anghel, fac o competiție remarcabilă și devin câștigători la Cupa României având evoluții extrem de convingătoare. “Săptămâna trecută am avut o competiție destul de importantă și prima din acest an, am sperat să începem cu dreptul și

Citește continuarea pe Canal SUD -> Read More