Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de vicepreședinți, prefectul judeţului, Valentin Barbu, senatorul Ciprian Pandea, deputatul Emil-Florian Dumitru, președintele Organizației Municipale a Partidului Naţional Liberal Călărași, Alin Drăgulin, şi primarii din judeţ au participat în data de 25 august 2021, la ședința autorităților locale de consultare publică a Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Consultarea a fost prezidată de secretarul general adjunct al Guvernului României, Mircea Abrudean.

„Particip, la această oră, la ședința autorităților locale de consultare publică a Programului Naţional de Investiţii ‘Anghel Saligny’, un program care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe minimum şase ani. Informațiile necesare programului ne sunt aduse la cunoștință de Mircea Abrudean – secretarul general adjunct al Guvernului. Am alături vicepreședinții Consiliului Județean Călărași și echipa de primari a județului interesați de ceea ce va însemna asfaltare de drumuri, canalizare şi apă, reabilitarea dispensarelor de la sate sau modernizarea căminelor culturale. Îmi doresc ca toate programele, cu finanțare guvernamentală sau cu bani europeni, să fie accesibile pentru toate localitățile județului, unele dintre ele nedezvoltate la nivelul anului 2021. Dezvoltarea Călărașiului nu are culoare politică de aceea am răspuns invitației senatorului Ciprian Pandea și am convingerea că împreună putem moderniza fiecare colț al județului”, a declarat Vasile Iliuţă.

„Ne dorim cu toții ca în următorii ani, în fiecare localitate din județul Călărași, să nu mai avem drumuri de pământ sau de piatră, să avem sisteme de alimentare cu apă și canalizare funcționale și eficiente, pe scurt, ne dorim ca traiul călărășenilor să fie unul mai bun. Iar dezvoltarea înseamnă investiții publice, multe dintre acestea urmând a fi asigurate prin Programul Național de Investiții ‘Anghel Saligny’, ce va fi lansat în jurul datei de 15 septembrie 2021, așa cum colegul meu Mircea Abrudean, secretarul general adjunct al Guvernului, a anunțat astăzi la Călărași, într-o întâlnire la care au participat edilii călărășeni, conducerea Prefecturii și a Consiliului Județean Călărași. Mulțumesc, Mircea Abrudean, pentru informațiile importante pe care le-ai adus astăzi la Călărași și pentru profesionalism. Primarii călărășeni, indiferent de culoarea politică, vor fi pregătiți cu proiecte bune pentru obținerea de finanțări atât prin PNI ‘Anghel Saligny’, cât și pe CNI sau pe PNRR”, a afirmat senatorul Ciprian Pandea.

„Dezvoltarea județului rămâne unul dintre principalele obiective pe care PNL Călărași și l-a asumat în campanie electorală. În acest sens, împreună cu colegul meu, senatorul Ciprian Pandea , l-am avut alături pe Mircea Abrudean, secretarul general adjunct al Guvernului, ce a purtat discuții cu toți primarii din județul Călărași pe marginea Programului Național de Investiții ‘Anghel Saligny’, un program de investiții pentru primării în valoare de 50 de miliarde de lei ce se va derula pe cel puțin şase ani. Discuțiile s-au axat pe proiectele care vor fi aprobate prin Hotărâre de guvern, nu prin ordin de ministru ca și până acum, având la bază criterii de prioritizare, selecție și norme de aprobare bine stabilite, ce vor fi făcute publice la jumătatea lunii septembrie. Vor fi vizate asfaltările de drumuri, înființarea sau extinderea rețelelor de apă, canalizare și alimentare cu gaze naturale, dar se vor lua în calcul și alt gen de proiecte începute, dar nefinalizate din lipsă de fonduri, aflate în diverse stadii. Întâlnirea de astăzi este o dovadă concretă că PNL Călărași vizează dezvoltarea unitară a județului fără a ține cont de culoarea politică a UAT-urilor călărășene”, a menţionat deputatul Emil-Florian Dumitru.