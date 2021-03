În ziua de 31 martie, Avocatul Poporului, Renate Weber, a fost prezent la Călărași împreună cu Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului, pentru a vorbi de înființarea unei filiale regionale. De asemenea, Renate Weber a răspuns și întrebărilor legate de sesizarea pe care instituția pe care o reprezintă a trimis-o cabinetului prim-ministrului cu privire la nepublicarea în Monitorul Oficial a unor hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Mihăiță Beștea, vicepreședinte al Consiliului Județean Călărași, a anunțat, pe scurt, deschiderea biroului teritorial Ialomița al Avocatului Poporului, spunând și că a fost pregătit un spațiu în CJ Călărași pentru reprezentantul instituției. Renate Weber a explicat în detaliu ce înseamnă acest lucru, ce județe va deservi noul birou, avansând și o dată a dării în funcțiune a acestuia.

Biroul va funcționa cu patru persoane, trei ocupându-se de situații generale și o persoană doar pentru drepturile copiilor.

„Vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații la o discuție pe marginea a ceea ce ne propunem noi instituțional să facem în viitorul cât mai apropiat în această zonă a țării. Instituția Avocatului Poporului, în conformitate cu legea sa de organizare, are prevăzute 15 birouri teritoriale. Până acum, de mulți ani de zile, au fost create și funcționează 14 birouri, al 15-lea nu știu de ce până acum nu a fost înființat, dar noi, analizând la instituție nivelul de sesizări pe care le avem în legătură cu situațiile care se petrec în această zonă, am constatat că el este sub ceea ce noi putem oferi instituțional și am luat decizia să înființăm acest al 15-lea birou teritorial. Conform legii, sediul lui trebuie să fie la Slobozia, așa e prevăzut în lege și de aceea ne-am și întâlnit cu autoritățile de acolo și o să înființăm acolo. Eu sper ca undeva la începutul lunii iunie să devină funcțional. Competența teritorială a acestui birou este foarte largă. În conformitate cu legea, de el aparțin cinci județe: Ialomița, Călărași, Teleorman, Giurgiu și Ilfov. E un teritoriu destul de mare și destul de dispersat. Vom vedea cum vom face lucrurile în așa fel încât să funcționeze bine. E posibil ca totuși, în continuare, județul Ilfov să fie administrat de sediul central de la București, e mai aproape, inclusiv pentru oameni. Dar pentru celelalte chiar simțim nevoia să avem colegi de-ai noștri în teritoriu”, a declarat Renate Weber.

Aceasta a ținut să precizeze faptul că instituția pe care o reprezintă este una de mediere, una care nu îi poate reprezenta pe oameni în instanță. De asemenea, Avocatul Poporului nu poate da sancțiuni, însă poate interveni în cazurile în care administrațiile centrală sau locale încalcă drepturi sau libertăți.

Ecaterina Mirea ar urma să fie coordonatoarea noului birou teritorial. Aceasta a dat exemple de acțiuni pe care instituția Avocatului Poporului le face și de situații în care poate interveni: situația în care unii copii nu pot ajunge la școală din cauza drumurilor impracticabile sau nu au venituri care să le asigure prezența la școală, plângeri cu privire la îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor autorităților publice, nerespectarea dreptului de proprietate etc.

„Sesizările din oficiu pe care le întreprindem noi sunt, în proporție de peste 90%, efectuate ca urmare a relatărilor din mass-media”, a notat Mirea.

Renate Weber a punctat situațiile în care Avocatul Poporului nu are competență: „Nu avem competență acolo unde actul justiției este pus în mișcare. Din momentul în care o persoană s-a adresat instanței de judecată, competența noastră s-a încheiat, noi nu mai putem să intervenim”.

Avocatul Poporului a răspuns și întrebărilor legate de sesizarea pe care a adresat-o recent prim-ministrului Florin Cîțu: „Starea de alertă din România a fost în permanență prin Hotărâre de Guvern. Hotărârile de Guvern au fost publicate în Monitorul Oficial. Speculațiile conform cărora restricțiile nu ar fi valabile nu se susțin pentru că hotărârile de guvern au fost publicate. Acest Comitet Național pentru Situații de Urgență este sub coordonarea prim-ministrului. Ei au înființat aceste două site-uri unde aceste hotărâri au fost publicate, mai puțin trei. Noi am plecat în demersul nostru deoarece am constatat că trei dintre hotărâri nu sunt. Nu știu ce conțin. (n.r. – Hotărârile) 12, 13, 14 nu apar deloc. Hotărârile, de multe ori, propun Guvernului măsurile de restricție, dar tot în astfel de hotărâri apare lista țărilor din zonă galbenă, roșie, când vii trebuie să stai în carantină. Noi am făcut sesizarea pe dreptul la informație al cetățeanului”.