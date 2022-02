Mesajul comandantului Escadrilei 53, cdor Mihăiță Marin,,Cooperarea cu echipajele US Navy este o dovadă perfectă atât a capabilităților cât și a interoperabilității Escadrilei 53 Vânătoare. Este incredibil faptul că aeronavele Super Hornet au aterizat pe Borcea seara, iar a doua zi dimineață am putut decola în formații mixte și am executat misiunile planificate împreună cu

Citește continuarea pe Canal SUD -> Read More