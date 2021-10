Bogdan Mihai, managerul Spitalului Județean, despre situația covid: „Suntem la un maxim peste tot ce s-a văzut până acum!”

În data 29 septembrie 2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, managerul Spitalului Județean de Urgență „Pompei Samarian” Călărași, Bogdan Mihai, a vorbit despre gravitatea situației generată de pandemia de Covid-19 și despre situația în care se află spitalul în acest moment. În cadrul acestei ședințe, unitatea spitalicească a avut două cerințe pe ordinea de zi: una de modificare a statului de funcții prin transformarea unor posturi în vederea promovării și una pentru acordarea unor sume suplimentare de bani medicilor. Ambele au fost aprobate.

„Din păcate nu am să vă liniștesc, situația este una gravă! Acest val are o creștere atât de rapidă încât această explozie de cazuri nu s-a întâlnit nici în valul 1, nici în valul 2, nici în valul 3. Suntem la un maxim peste tot ce s-a văzut până acum și, din păcate, estimările sunt că nu am ajuns la vârful epidemiologic al acestei situații. Informațiile pe care le surprindeți din media, din toate zonele de informare vă pot spune că sunt corecte pentru că tot ce înseamnă infrastructură ATI este suprasolicitat. Sunt discuții zilnice cu ministerul pentru crearea unor noi paturi ATI pe diferite zone însă, din păcate, suntem limitați foarte mult de ceea ce înseamnă resursă umană. Noi suntem printre județele care au reșit să aducă un medic ATI în pandemie, dar în continuare avem un deficit major. Este peste tot aceeași situație. Din analiza pe care am făcut-o, vă pot spune că un procent covârșitor al celor care ajung la ATI sunt persoane nevaccinate. Ca să vă faceți o imagine, din zece cazuri un singur pacient am avut vaccinat, omul avea și alte boli asociate. Se pare că, dincolo de studii, realitatea pe care o vedem zi de zi este că, la acest moment, cei vaccinați nu se îmbolnăvesc foarte grav. Nu pot să vă liniștesc, să vă spun că va fi bine, nu știm, în funcție de evoluție. Din păcate, noi suntem deja cu resursele umane la maximum, încercăm să aducem un psiholog pentru bolnavii ATI pentru că această patologie declanșează niște mecanisme interne și încercăm să reglăm și partea asta. Dar lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare și nu neapărat pentru că nu s-a făcut, ci pur și simplu asistăm la niște limite fizice ale unui sistem care nu a fost proiectat să se confrunte cu așa ceva. Se pare că, din toate analizele, vaccinarea, că ne place sau nu, este cea care limitează cumva propagarea. În anumite țări care au un grad mare de vaccinare numărul de creștere a cazurilor nu este atât de mare ca la noi”, a declarat Bogdan Mihai.

Managerul Spitalului Județean a vorbit și despre scopul alocării unor bani în plus pentru medicii care fac naveta la Călărași: „Este vorba de un proiect prin care încercăm să creăm facilități suplimentare pentru medicii pe care i-am adus pentru că le plătim, atunci când avem bani, o sumă pentru decontarea carburantului. În urma analizei am observat că medici care sunt angajați de doi – trei ani, medici specialiști, salariile specialiștilor nu ajung la salariile acelea foarte mari de care vorbește lumea în sănătate. Naveta îi costă, în unele cazuri, 3.000 de lei. Atunci noi ne punem întrebarea cum putem să fim ofertanți pe piață. Ne gândim să venim cu acest stimulent inițial pe care ulterior, când vom avea bani la Consiliul Județean, implicit la spital, creștem ca măcar să le acoperim acea zonă pe care ei o cheltuie. Oamenii vin, dar când vin aici și văd că îi costă 3.000 de lei, rămân cu 6-7-8.000 de lei zic că nu merită să piardă și trei – patru ore pe navetă”.