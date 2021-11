Bogdan Mihai: „Proiectul major în anul 2022 este un laborator de cardiologie intervențional”

În conferința de presă de la PSD Călărași, din data de 11 noiembrie 2021, managerul Spitalului Județean Călărași, Bogdan Mihai, a vorbit despre situația Spitalului Județean Călărași.

„Spitalele dacă nu ard, se prăbușesc financiar. La acest moment, în Spitalul Județean se face o verificare la două ore a dispozitivelor prin care noi avem o evaluare a nivelului de oxigen, dispozitiv cumpărat de Consiliul Județean, notăm concentrația de oxigen, sănătatea în acest moment este un subiect sensibil. Panica destabilizează oamenii, spitalul este singurul loc în care se vor face bine. Numărul de cazuri în acest moment este în scădere, dar cei care vin sunt cu formă gravă. În ceea ce privește lucrările pe care le derulăm, le gestionăm în continuare cu ajutorul Consiliului Județean. O problematică foarte importantă este modul cum s-a defectat aparatul RMN, echipamentul s-a defectat prima dată în luna mai, a doua oară s-a defectat chiar în apropierea deschiderii unei clinice private, simplă coincidență. În acest moment este funcțional, problemele sunt câteva chestii tehnice. Reparațiile costă în jur de 20 de miliarde lei vechi. În acest moment se pot face programări printr-un call center pentru orice secție. Avem un CT nepus în funcțiune, am găsit documentele după mult timp. Suntem în proces de reintroducerea lui la Casa de Asigurări, așteptăm comisia de la CNI ca să mutăm la subsol amândouă CT-uri ca să facem o unitate de CT-uri, anul acesta va fi pus în funcțiune. Cu ajutorul Consiliului Județean, am reușit să achiziționăm două aparate de radiografie moderne. Aducem ușor ușor la normalitate Spitalul Județean. Avem un parteneriat foarte bun cu ISU Călărași, cu DSP Călărași. Nu reușim să aducem încă un medic pe ATI, este nevoie de asta, dar nu reușim. Proiectul major pe care vrem să îl punem în aplicare în anul 2022 este un laborator de cardiologie intervențional. Am cumpărat un angiograf, avem medic specialist pe cardio fiziologie, suntem în discuție cu al doilea, apoi vom discuta cu un alt doctor specialist și pe partea de standuri, după aceea vom începe proiectul pentru linia de cardiologie”, a declarat managerul.