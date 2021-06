Echipa proiectului „I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educaţie, Initiaţivă”, ce se derulează în comuna Mânăstirea, din judeţul Călăraşi, este alături de cei mici în această săptămână dedicată lor. Astfel, începând de luni şi până la finalul acestei săptămâni, toți copiii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, beneficiari ai proiectului și înscriși într-o unitate de învățământ, vor avea în conturi bursele prevăzute în bugetul proiectului aferente semestrelor II (an şcolar 2019 – 2020) și I (an şcolar 2020 – 2021). Astfel, 218 copii vor primi bursa în valoare de 360 de lei aferentă unui semestru și 216 copii beneficiază de bursă pentru primul semestru al acestui an școlar. Coordonatorii proiectul menționează că au fost analizate dosarele (conturi, adeverințe școlare etc.) și unii copii/tineri vor primi burse doar pentru un semestru școlar, alții pentru ambele semestre, precizate anterior, în funcție de criteriile bine cunoscute în rândul beneficiarilor.

„Felicităm eleva clasei a VII-a Liceului Tehnologic ‘Matei Basarab’, singura din proiect, care a terminat cu media 10 fiecare semestru și an școlar încheiat alături de noi, în cei trei ani de derulare a proiectului. Felicitări, Ion Veronica-Elena! Activitățile cu și pentru copii se vor desfășura începând de mâine (n.r. – marţi, 1 iunie), anunțate în prealabil, în funcție de condițiile meteo, urmând a se derula în comună concursuri sportive cu premii pentru toți participanții, concursuri de creație literară (tot cu premii) și multe alte activități, colegii mei fiind alături de grupul țintă și pregătind în detaliu fiecare acțiune. Tot în această săptămână vor fi reluate și cursurile de calificare profesională, iar pentru acestea vor lua legătura cu adulții beneficiari ai proiectului partenerii noștri. Mulțumesc, Chiţu Mariana, Cristea Nicoleta, Costy Perca, Emilia Lache, Veronica Bucicoiu! Mulțumim pentru sprijin, Marian Mugurel Iancu și Primăria Mânăstirea!”, a declarat echipa de proiect.