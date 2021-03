În data de 20 martie 2021, între orele 09:30 – 12:30, se va desfăşura acţiunea de ecologizare a malurilor Dunării, denumită „Dunărea are nevoie de tine. Implică-te!”. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos, islanderii de la 3 Smoked Olives Island Festival, comunitatea „Young Volunteer”, Asociația Mai Mult Verde şi Asociaţia AISSER Călăraşi. Acţiunea de ecologizare se desfăşoară în cadrul proiectului „Cu Apele Curate”, implementat de Asociația Mai Mult Verde.

„Primăvara a sosit, gunoaiele au răsărit! Pentru că vremea s-a încălzit, mulți dintre noi am început să ieșim la mișcare în aer liber, să ne luăm doza de vitamina soarelui și energia vie de la natură, a cărei renaștere am așteptat-o atât de mult! Hai cu noi să facem diferența! Și tu poți să te implici în viitorul apelor României. Pe 14 martie este Ziua Internațională a Râurilor, iar pe 22 martie – Ziua Mondială a Apelor. Ai două motive în plus să sărbătorești implicându-te în acțiunea ‘Cu Apele Curate’. Cel mai îndrăgit loc al nostru, călărășenii amatori de mișcare în aer liber și iubitori de natură, este de departe ‘Drumul Către Dunăre’, pe DN3B, tronsonul dintre strada Inginer George Naghi (Gr. Constantin Ștefănescu, drum acces fabrica Aldis) și podul peste Canalul Siderurgic. Cu mic, cu mare, fie la pedale, fie-n alergare sau la pas domol, cu toții am ieșit pe ‘Drumul Către Dunăre’ să ne luăm doza de energie de la natură. Din păcate, așa cum ne-am obișnuit în fiecare primăvară, înaintea apariției mugurilor, bobocilor și ramurilor tinere, sclipesc în soare de printre copaci și frunze PET-uri, sticle și multe, multe alte gunoaie de toate felurile. Este datoria fiecăruia din noi să ne implicăm și să facem ceva, câtuși de puțin, pentru a avea un mediu mai curat. Noi, cei de la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos, AISSER Călărași, alături de comunitatea ‘Young Volunteer’ și islanderiide la 3 Smoked Olives Festival, nu mai putem fi simpli spectatori în fața peisajului dezolant și aspru ce ni se derulează la fiecare pas pe ‘Drumul Către Dunăre’, așa că alegem să ne implicăm și să nu mai lăsăm plasticul și munții de gunoaie să ajungă în apele noastre. Așadar, în data de 20 martie, sâmbătă, începând cu ora 09:30, ne adunăm familiile, prietenii, vecinii și colegii, și vom străbate-n lung și-n lat ‘Drumul Către Dunăre’, înarmaţi cu saci, clești și mănuşi, să strângem toate gunoaiele aruncate la întâmplare. Acțiunea de ecologizare va fi realizată sub umbrela ‘Cu Apele Curate’ în Săptămâna Apelor! ‘Cu Apele Curate’ este programul inițiat de Asociația Mai Mult Verde și Lidl România ca un apel la implicare în combaterea poluării cu plastic a apelor Dunării, adresat atât membrilor comunităților, cât și autorităților publice din orașele riverane. Dunărea are nevoie de tine! Acesta este momentul tău de implicare. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul disponibil aici: https://forms.gle/tZHT2XQqv1wbqqiR8 și să vii sâmbătă, 20 martie, alături de noi. La ora 09:30 ne strângem în parcarea către drumul de acces spre Aldis, ne echipăm corespunzător și dăm startul curățeniei de primăvară în drum spre podul de peste Canalul Siderurgic (tur – retur). Dat fiind contextul actual pandemic, numărul participanților este limitat la 50. În plus, în timpul acțiunii vom pune la dispoziția voluntarilor măști personalizate #cuapelecurate, gel dezinfectant și, desigur, distanțarea necesară pentru a derula campania în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanţii Asociației pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călăraşi.