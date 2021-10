Campanie de donare de sânge, pe 12 octombrie, la Olteniţa

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” Olteniţa şi Centrul de Transfuzii Sanguine Slobozia – Ialomiţa organizează în data de 12 octombrie 2021, începând cu ora 09:00, campania de donare de sânge „Donează sânge, salvează o viaţă! Sângele unui donator poate salva până la trei vieţi!”. Persoanele interesate se pot prezenta în ziua menţionată la sediul Protopopiatului Olteniţa din municipiul Olteniţa, strada Alexandru Iliescu, nr. 49.

Fiecare donator primește șapte tichete de masă în valoare de 70 de lei, decontarea transportului în comun, o zi liberă de la locul de muncă și analize gratuite.

Pentru a putea dona sânge, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani; să fie cetățean român sau rezident în România; să aibă greutatea >/= 50 de kilograme; să aibă tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg; să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele şase luni; să nu fie în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.); să nu aibă predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni; în cazul femeilor: să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare sau în perioada menstruală. De asemenea, nu se consumă băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea donării şi nu se fumează înainte şi după donare cu o oră. În ziua donării se va lua un mic dejun bogat în vitamine (fructe, legume), fără grăsimi şi fără proteine animale (unt, produse lactate, carne) și cu aport de lichide: ceai, apă, sucuri naturale de fructe, cafea. Persoanele care doresc să doneze sânge trebuie să aibă la ele un document de identitate, în original (carte de identitate, pașaport sau carnet de conducere), care să nu fie expirat. Persoanele eligibile sunt supuse unei evaluări a stării de sănătate de către un medic și un control biologic (recoltare de probe de sânge pentru stabilirea grupei sanguine, RH, valoarea hemoglobinei, a glicemiei etc.). Coroborarea datelor rezultate din chestionar şi evaluarea medicală şi biologică decid dacă persoana în cauză este aptă pentru donare sau nu. Cantitatea de sânge total recoltată este de 450 – 500 de mililitri, care se reface ca volum în câteva ore, iar calitativ (componente sanguine) în două săptămâni. Donatorii au dreptul să primească rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării: grupa sanguină, RH, teste hepatită B și C; HIV, HTLV (ptr. leucemie), VDRL (sifilis), probe hepatice. Datele sunt confidențiale.