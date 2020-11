Sâmbătă, 14 noiembrie, candidații Partidului Mișcarea Populară (PMP) care doresc să reprezinte județul Călărași în Parlamentul României au organizat o conferință de presă în care au vorbit despre propunerile lor de dezvoltare a județului și a țării și despre o parte dintre proiectele pe care le vor avea în cele două camere. De asemenea, reprezentanții PMP și-au asumat rolul de „Lideri ai Dreptei din Călărași” și au criticat partidele adversare pentru traseismul politic pe care îl practică.

Principalii candidați ai PMP pentru Parlament sunt Cătălin-Lucian Iliescu pentru funcția de senator și Simona-Maria Vlădica pentru funcția de deputat. Celelalte nominalizări sunt: Anca Smith, Nicolae Rotaru și Ștefan Mihai pentru Senat și Liviu Coman, Mihai Petcu, Paula Crăciun, Aurelia Broju și Costin Barbu pentru Camera Deputaților.

Mai întâi a luat cuvântul Simona Vlădica, cu o analiză a reprezentanților partidelor de dreapta din Călărași, introducând în context faptul că aici există un traseism politic pronunțat, obicei pe care Partidul Mișcarea Populară dorește să îl interzică dacă va ajunge în Parlament: „Am făcut o scurtă analiză a ceea ce înseamnă Dreapta din județul Călărași și am constatat că, din păcate, PNL este mai dezbinat decât oricând, nu a avut în ultimii ani lideri, dar acum cu atât mai puțin. Mă uit la președintele lor interimar și văd un distins domn care cred că nu prea știe ce este politica și nici cu se mănâncă, nici nu pare a ne lăsa senzația că știe de unde vine și încotro se duce. PNL Călărași nu are lider, la Senat au un fost președinte de organizație de la PSD, acela numai om de dreapta nu se poate numi și unul dintre proiectele pe care le voi susține în Parlamentul României dacă voi fi aleasă deputat este al stopării migrației politice, mai ales atunci când ai obținut o funcție. Dacă vorbim de USR, avem o doamnă acolo care, toate lumea știe, este controlată tot de un penelist, de Iulian Dumitrescu, de la Prahova. De la PLUS tind să cred că nici nu contează, am încercat să am un dialog cu doamna președinte de acolo, nu părea a fi interesată mai mult decât de procedurile lor interne.

În aceste condiții în care nu avem o voce puternică în Călărași din partea Dreptei, astăzi, în cadrul acestei conferințe de presă, mă autoproclam ‘Liderul Dreptei din județul Călărași’”.

Simona Vlădica a mai declarat că „trăim vremuri tulburi în care familia este lăsată într-un plan secund, este umilită și este desființată” și își dorește să apere Biserica și tradiția.

Simona Vlădica spune că îi plac costumele populare, iar prin intermediul acestora ar putea fi promovat și turismul în județul Călărași. Candidata PMP spune că partidul are și proiecte de țară, dar majoritatea sunt pentru călărășeni. Din programul politic al Partidului Mișcarea Populară la nivel național, Vlădica amintește transparența publică și reducerea fiscalității.

În cadrul conferinței de presă, Simona Vlădica a cerut redeschiderea piețelor și tratarea în mod egal a comercianților și producătorilor români cu cei străini. De asemenea, aceasta este de părere că, din moment ce școlile au fost dotate cu separatoare, acestea trebuie să fie deschise. Nu în ultimul rând, aceasta își dorește ca accesul să fie permis în biserici, ca oamenii să poată asista la slujbe.

Următorul care a luat cuvântul a fost Cătălin-Lucian Iliescu, vicepreședintele PMP și actual senator pe locul lui Traian Băsescu, acesta din urmă fiind de anul trecut europarlamentar. Iliescu provine dintr-o familie de militari și este creștin-ortodox. Acesta are vârsta de 45 de ani, are cinci copii, este de profesie inginer și este antreprenor. Cătălin Iliescu a depus cinci proiecte de lege și a semnat alte 34 de proiecte. Cătălin Iliescu face politică din 1997, acesta intrând atunci în Partidul Democrat și urmând parcursul lui Traian Băsescu în PDL, apoi în PMP. Acesta are patru mandate de consilier în administrația publică locală. Din iunie 2019 ocupă un loc în Senatul României.

„Noi, cei care promovăm interesul național, trebuie să ajungem în casele fiecăruia spunând următorul lucru: ‘Vrem o schimbare radicală a clasei politice și a gândirii pe care, de 30 de ani, politicienii au avut-o despre România’”, a declarat Cătălin Iliescu.

Iliescu spune că motto-ul PMP pentru aceste alegeri parlamentare este revenirea la un număr de 300 de parlamentari, conform referendumului din 2009. De asemenea, Partidul Mișcarea Populară își propune revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, astfel încât să existe competiție și viitorii primari să fie aleși cu cel puțin jumătate din numărul de voturi. Al treilea proiect amintit de Cătălin Iliescu este unirea cu Republica Moldova, spunând că PMP este singurul partid cu un astfel de proiect.

Partidul Mişcarea Populară își dorește să doteze toate școlile cu Wi-Fi, toți elevii să aibă tabletă, să oprească tăierea pădurilor. De asemenea, partidul urmărește digitalizarea tuturor instituțiilor din țară. Cătălin Iliescu spune că, împreună cu Simona Vlădica, se vor bate ca toate fabricile din județ să fie dotate cu filtre care să ajute la protecția mediului și a sănătății oamenilor. Tot în acest sens este propusă și desființarea gropilor de gunoi din județ.

„Tot ce s-a întâmplat în acești 30 de ani este o rușine pentru cei care au condus acest județ, că nu au fost în stare să genereze proiecte astfel încât turismul aici să înflorească”, a mai spus Iliescu.

Cătălin Iliescu și-a continuat discursul criticându-i pe ceilalți parlamentari ai județului Călărași pentru lipsa de activitate în cele două camere și pentru traseismul politic pe care aceștia îl practică.

Simona Vlădica a reluat cuvântul, prezentându-se mai detaliat: este mamă a patru copii, doctor în psihologie, mediator autorizat, lector universitar și președinte al Asociației Arta Proiectelor Inovatoare în Sănătate, Educație și Turism (APISET).

Simona Vlădica spune că a intrat în politică din pasiunea de a ajuta oamenii și de a face bine la o scară largă.

„Vin în fața dumneavoastră cu întreaga mea experiență de viață și profesională pe care doresc s-o pun la dispoziția călărășenilor. Vorbesc, nu tac! Și asta îi chinuie pe mulți, de la toate partidele politice”, a afirmat aceasta.

Întrebată despre măsurile concrete pe care le va lua pentru crearea de locuri de muncă, Simona Vlădica a spus că vrea să încurajeze producția, în acest context putând fi accesate fonduri europene pentru sere, depozite frigorifice și, nu în ultimul rând, crearea de parcuri tehnologice.