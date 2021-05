Proiectul umanitar „Îngeri pentru îngeri”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, în parteneriat cu Asociaţia Anima – Vera/Suflet Adevărat Bucureşti, pentru copiii aflaţi în plasament la Complexul de Servicii Făurei, judeţul Călăraşi, a fost posibil prin generozitatea, bunăvoinţa şi implicarea emoţională directă a reprezentanţilor asociaţie în derularea unui contract de sponsorizare în valoare de peste 112.000 de lei, sponsorizarea având ca obiect principal modernizarea condiţiilor de locuit ale celor 24 de copii găzduiţi în cele două căsuţe de tip familial „Orhideea” şi „Floare de Colţ”, aparţinând Complexului de Servicii Faurei.

O poveste de viaţă emoţionantă a făcut ca reprezentanţii asociaţiei să întâlnească unii membri ai personalului din cadrul complexului, apoi, la scurt timp, a apărut şi propunerea de colaborare materializată prin proiectul „Îngeri pentru îngeri”. Într-o primă etapă, Asociaţia Anima – Vera /Suflet Adevărat a asigurat reabilitarea şi renovarea Căsuţei de tip familial „Orhideea” din sat Făurei, a cărei inaugurare s-a realizat în data de 8 mai 2021. Acum totul este nou, frumos şi imaculat. Urmează să fie finalizate lucrările de reabilitare şi renovare în termen de mai puţin de două săptămâni şi la Căsuta de tip „Floare de Colţ” din comuna Ulmu, copiii fiind asiguraţi că vor avea parte de aceleaşi condiţii deosebite ca şi colegii lor.

Sponsorizările au constat în înlocuirea uşilor şi ferestrelor termopan, a parchetului, înlocuirea în totalitate a mobilierului, igienizare, dotare şi amenajare a tuturor spaţiilor interioare.

Reprezentanţii vor organiza în cursul lunii o tabără pentru copii instituţionalizaţi în cele două căsuţe de tip familial.

„Transmitem pe această cale mii de mulţunliri domnului Serafino Militello, preşedinte al Asociaţiei Anima – Vera/Suflet Adevărat şi tuturor celorlalte persoane care au făcut posibile lucrurile minunate de la C.S. Făurei!”, a declarat conducerea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

„Iubirea ne oferă șansa de a transforma totul în bine. Prin acte de bine avem puterea de aduce speranță și de a-i inspira și pe cei din jur să facă la fel. Asociația Vera își propune să redea copiilor din centrele de plasament șansa de a alege viața pe care o merită.

Ce am realizat până acum, în acest sens? Echipa noastră se implică în crearea unui mediu cât mai prietenos pentru copiii din centrele de plasament din Făurei și Ulmu, județul Călărași. Am reamenajat primele două cămine, am adus îmbunătățiri și, cel mai important, încercăm ca la finalul fiecărei săptămâni să îi înconjurăm pe copii cu iubire și apropiere umană, să le arătăm că existența lor contează pentru toți cei din jurul lor, că în fața lor nu se află un drum ci o misiune, că viața lor are o însemnătate și că de ceea ce vor face multe alte lucruri și oameni vor depinde. Ne dorim ca prin acțiunile noastre, acești copii să își găsească motivația de a face lucrurile bine, de a progresa și de a-și cultiva abilitățile. Nu ne oprim aici, aceștia sunt primii pași.

Copiii din căminele din Făurei și Ulmu vor reuși! Și în niciun caz nu îi vom lăsa să părăsească centrul de plasament, la vârsta majoratului fără o perspectivă de viață. Dăruiește și tu un viitor, printr-un simplu gest. Donează orice sumă în contul Asociației Anima Vera-Suflet Adevărat. IBAN: RO73RNCB0082169009200001, Banca Comercială Română”, au transmis rerprezentanţii asociaţiei.