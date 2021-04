Consilierul de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, Maria Mădălina Turza, a anunțat, pe o rețea de socializare, că în data de 31 martie 2021 s-a închis Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Plătărești din județul Călărași, o instituție despre care s-a scris mult anul trecut.

„Un an de zile am făcut eforturi supraomenești să închidem acest centru de la nivelul ANDPDCA. Când voia DGASPC, nu voia CJ, când voiau ambele nu voiau/puteau alți actori implicați. Zeci de vizite, discuții, negocieri, controale, evaluarea beneficiarilor, până la nivelul în care s-au dezvoltat relații personale între beneficiari și mica mea echipă de la ANDPDCA. O epopee a cărei analiză amănunțită o voi face la un moment dat ca exercițiu aplicat de ce presupune scoaterea unor oameni din institiții și ce bariere avem de depășit concret (nu în teorii pe hârtie!) în absența unei viziuni coerente de dezinstituționalizare. Cert este că acum, la capătul acestui drum complicat, a fost pus lacătul pe această instituție în care căldura apărea cel mult două ore pe zi. Soluțiile găsite nu sunt ideale. E adevărat. Dar nu sunt dezumanizante și reflectă nivelul de calitate pe care îl putem oferi momentan în servicii.

O parte a beneficiarilor se află acum în servicii publice decente, iar o altă parte la furnizori privați. Știu că se poate mai mult și mai bine, dar nu pot să nu trăiesc plenitudinea acestui moment în care s-a închis un mamut. Un deziderat pentru care am consumat enorm. Mulțumesc Covaci Lili, DGASPC CL și CJ Călărași, care a depășit provocarea contractării, dar și Direcțiilor din București, care și-au asumat răspunderea pentru beneficiarii lor”, a declarat Maria Mădălina Turza, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului și fost secretar de stat, președinte al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA).