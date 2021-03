În Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, de la Borcea, a avut loc luni, 29 martie, de la ora 12:00, ceremonia de recepție și intrare în dotarea Forțelor Aeriene Române a ultimei aeronave F-16 Fighting Falcon din lotul de cinci care completează Escadrila 53 Vânătoare.

Aeronava, cea de-a 17-a de acest tip achiziționată de România, a sosit în țara noastră joi, 25 martie, din Portugalia.

Achiziția noului lot de avioane F-16 Fighting Falcon și a pachetului de bunuri și servicii aferent asigură creșterea securității României prin executarea permanentă a apărării spațiului aerian național/NATO, pe timp de pace și în situații de criză, prin Serviciul de Luptă Permanent – Poliție Aeriană (SLP-PA), sub comanda NATO, în conformitate cu angajamentele asumate.

Programul de înzestrare cu aceste aeronave multirol reprezintă și o oportunitate importantă de angrenare a industriei naționale de apărare, întreaga flotă de 17 aeronave urmând a fi modernizată la standardul M6.XR de către Aerostar Bacău, operator economic desemnat drept Centrul de mentenanță pentru aeronavele F-16 din dotarea Armatei României, care va asigura, pe lângă modernizare, și mentenanța aeronavelor.

Programul „Avion multirol al Forțelor Aeriene” are ca obiectiv înzestrarea Forţelor Aeriene cu avioane multirol care să asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia naţională de apărare, misiunilor ce revin Forţelor Aeriene pentru apărarea teritoriului naţional pe timp de pace, în situaţii de criză şi război, precum şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO/UE – contribuţia naţională la apărarea colectivă.

Prin Hotărârea Consiliul Suprem de Apărare a Țării din data de 27 septembrie 2012 a fost aprobată Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene” care prevede realizarea graduală a capabilității operaționale aeriene finale, reprezentată de trei escadrile de luptă. Pentru aceasta, au fost semnate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 240/2013, contracte cu Guvernul Republicii Portugheze și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru achiziționarea a 12 avioane F-16. Aeronavele au fost livrate în perioada 2016 – 2017 – șase la 29 septembrie 2016, trei la 15 noiembrie 2016 și trei la 28 septembrie 2017.

Achiziția ultimului lot, format din cinci aeronave, ultima fiind cea sosită în România pe 25 martie, a fost făcută conform Legii 237/2019.

Odată cu intrarea în dotarea Forțelor Aeriene Române și a ultimului avion F-16 Fighting Falcon, toate cele 17 aparate de zbor – în configurație M5.2R, vor trece printr-un program de modernizare la standardul M6.XR.

Se are in vedere implicarea industriei naționale de apărare în procesul de modernizare a avioanelor F-16 la noua configurație, precum și în executarea lucrărilor de mentenanță, a reparațiilor capitale la motoare în cadrul Centrului de mentenanță pentru aeronave F-16 desemnat prin memorandum de către Guvernul României, aspect care va contribui la consolidarea și menţinerea capabilității aeriene operaționale.

Modernizarea la configurația M6.XR este planificată să execute în perioada 2023-2025, o dată cu furnizarea, de către partenerul american, a echipamentelor și pachetului software dedicate avioanelor F-16 achiziționate de România.

În prezent, se află în analiză posibile soluţii de continuare a programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”, conform Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană, pentru constituirea celei de-a doua escadrile dotate cu avioane F-16.