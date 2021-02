În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Călărași din data de 25 februarie 2021, doi cetățeni ai municipiului au interpelat executivul cu privire la pierderile EcoAqua pe care ei sunt nevoiți să le plătească și cu privire la problemele pe care le au cu canalizările.

„Eu sunt nemulțumit de situația societății EcoAquas pentru că societatea EcoAqua încasează de două ori consumul meu de apă: o dată pe factură și o dată suplimentar pentru că există coeficient de (n.r. – pierderi) apă. Cum facem să rezolvăm această situație ca să nu mai fie coeficientul ăsta foarte mare de apă de la ce este scris față de ceilalți?”, s-a plâns unul dintre cetățeni.

Acesta a menționat și faptul că sistemul de canalizare de la blocul său nu este proiectat corespunzător și nu funcționează conform așteptărilor. Un alt cetățean, dintr-o altă zonă a municipiului, a acuzat și el probleme la sistemul de canalizare, dar și la apometre.

Primarul Marius Dulce a răspuns: „De când am venit, de cinci luni, la primărie am avut trei runde de discuții cu cei de la apă. Sunt două probleme: una cu această proporționalitate care se întâlnește la bloc (…) am intrat în discuție cu dânșii și am spus așa, prima variantă care este în studiu prevede să dăm proporționalitate pe apartamente, adică pierderea care este diferența dintre apometrul de condominiu față de ce se întâmplă pe scară să plătim cu toții – dacă sunt 15 apartamente și sunt 15 metri (n.r. – cubi), câte un metru de fiecare apartament. A rămas la nivelul de discuție. Un consilier județean a ridicat problema de a duce apometre pe fiecare scară. Dacă ducem discuția în zona asta, intervine zona de proprietate, în care noi nu avem atribuții pentru că dumneavoastră sunteți proprietari”.

Despre pierderile din rețeaua de apă, Marcel Nuțu, directorul EcoAqua, declara pe 24 februarie faptul că nu toate sunt pierderi fizice.

Eduard Grama, administratorul public al municipiului Călărași, a intervenit în discuție: „Cred că EcoAqua, în ultimii zece ani, o putem găsi ca definiție în Dex la ‘management defectuos’. Actuala echipă este surprinsă de problemele, care sunt reale, din municipiul Călărași. 1 – O mărire a organigramei de la 504 persoane la 646. La ultima Adunare Generală, Primăria Călărași împreună cu Consiliul Județean au susținut revenirea la vechea organigramă și modificarea cu reducerea numărului de posturi. 2 – Primele la nivel de prim-ministru pe care le încasa fostul director într-un mod necinstit. 3 – Acest coeficient de repartiție acoperea lipsa apometrului de la stadionul de fotbal. EcoAqua facturează clubului de fotbal 20.000 de lei pe lună, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii cinci – şase ani de zile. Toate aceste lucruri, aceste cheltuieli nejustificate sunt acoperite prin acest coeficient de repartiție prin majorarea prețului la apă.”.

Un al treilea cetățean și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa infrastructurii rutiere și a unor utilități din cartierul Tineri III.

„V-aș minți dacă v-aș spune că mâine se întâmplă ceva și aveți tot ce vă trebuie acolo. E un proces de durată. Acum vrem să prindem pe fonduri europene să ducem și utilitățile, și zona de asfalt, și tot ce trebuie”, a răspuns primarul.