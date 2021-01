Pasionaţii de fotografie şi în același timp de călătoria cu trenul pot participa la concursul „Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021” și pot câștiga premiul cel mare, un an de reduceri.

Astfel, în perioada 4 ianuarie – 28 februarie 2021 persoanele interesate sunt așteptate să transmită cele mai frumoase momente surprinse de acestea iarna cu trenurile CFR Călători, chiar și din interiorul vagonului sau de la fereastra trenului, prin wetransfer, la adresa de e-mail: marketing.calatori@cfrcalatori.ro. Cei interesaţi pot alege să călătorească cu Trenurile Zăpezii către sau dinspre destinaţii montane.

Câștigătorii vor fi anunțați pe site și pe pagina de facebook a companiei până la data de 4 martie 2021.

Premiile din cadrul concursului sunt următoarele: Locul I: un Card Tren Plus, nominal, valabil un an, două seturi sport: căciulă, fular şi mănuşi (personalizate), două căști bluetooth on-ear, două pernuțe gonflabile de voiaj, un stick de memorie de 16 GB, o sacoșă de pânză (personalizate);

Locul II: două seturi sport: căciulă, fular şi mănuşi (personalizate), două căști bluetooth on-ear, două pernuțe gonflabile de voiaj, un stick de memorie de 16 GB, o sacoșă de pânză (personalizate); Locul III: două seturi sport: căciulă, fular şi mănuşi (personalizate), două căști on-ear cu fir, două pernuțe gonflabile de voiaj, un stick de memorie de 16 GB, o sacoșă de pânză (personalizate).

Regulamentul concursului poate fi consultat accesând link-ul https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/2021/01/regulament-Trenurile-Zapezii_2021.pdf.