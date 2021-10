Ciprian Pandea: „La CSS Călărași pot să spun că deja au început să se facă investiții”

Ciprian Pandea vorbește în cadrul ședinței care a avut loc la sediul PNL despre situația sportului în județul Călărași: „La începutul anului am avut o discuție cu președintele Consiliului Local să nu mai aloce o parte din bani în echipa Dunărea Călărași, banii aceia să îi folosească pentru a promova sportul din fiecare localitate, pentru a promova echipele de juniori dar și echipele locale, nu a fost de acord deoarece a spus că se vrea performanță, ca urmare ne aflăm aici. Ca să ținem o echipă de liga întâi într-un județ sărac mi se pare absurd, dacă vrem, susținem mai bine echipele locale care ne pot da jucători care pot face performanță pe mai puțini bani. În situația Clubului Sportiv Municipal, domnul Chirilă nu s-a plâns că nu are finanțarea dorită. Pentru a rezolva problemele financiare din sport, este nevoie să se depună documente. La CSS Călărași pot să spun că deja au început să se facă investiții, doar pentru repararea acoperișului clădirii au fost depuse documente de acum un an de zile. Vă spun sincer că ne implicăm, durează foarte mult achiziția din cauza legislației”.