CJE Călărași îndeamnă toți elevii, părinții și profesorii să semneze petiția inițiată de CNE, prin care solicită predictibilitatea decizională în domeniul educațional

Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Călărași, unica structură de reprezentare a elevilor din județul Călărași, îndeamnă toți elevii, părinții și profesorii să semneze petiția inițiată de Consiliul Național al Elevilor (CNE), prin care solicită predictibilitatea decizională în domeniul educațional.

„Sentimente precum nesiguranța, frica, anxietatea șiincertitudinea resimțite pe termen îndelungat sunt principalii factori care ne-au motivat să lansăm petiția, sub forma unui manifest adresat Ministerului Educației și Ministerului Sănătății – autoritățile care, în mod normal, ar trebui să exprime fermitate în decizii, nu să modifice normele de siguranță din școli de pe o zi pe alta. Astfel, printre revendicările noastre, enumerăm: introducerea unui algoritm de calcul care să stea la baza deciziei privind funcționarea școlilor, care să cuprindă factori ca: vaccinarea elevilor, a profesorilor și a părinților, incidența din localitate, supraaglomerarea claselor, posibilitatea testării rapide în școală, infrastructură (măști, dezinfectant, distanțare fizică) etc.; suspendarea organizării tezelor în semestrul I al acestui an școlar și înlocuirea acestora cu evaluări sumative cu subiect unic pentru toate clasele, astfel încât accentul să se mute de pe notă pe feedback din partea profesorilor; regândirea procesului de administrare a testelor non-invazive pe bază de salivă, astfel încât acestea să poată fi folosite în spațiul școlar (după consultarea elevilor, părinților și profesorilor); extinderea testării rapide antigen în școli, în afara programului școlar; menținerea în format fizic a orelor de practică pentru învățământul profesional, tehnic și vocațional, indiferent de ce scenariul în care funcționează școala;asumarea publică a faptului că un set de măsuri odată stabilite nu vor mai fi modificate peste noapte. De ce este important? Necesitatea acestei forme de manifestare a apărut în urma tergiversărilor ministeriale de lungă durată – la aproape doi ani de la începutul pandemiei, nu avem un set de măsuri clare ce ar asigura predictibilitatea decizională din unitățile de învățământ și suntem martorii unor decizii luate din pix, fără consultare sau bază științifică”, se arată în petiția inițiată de CNE.

„În acest an școlar, elevii s-au confruntat de prea multe ori cu schimbări peste noapte și au fost nevoiți să se adapteze în mod eroic situației. Au aflat de pe o zi pe alta dacă vor merge la școală fizic sau dacă orele se vor desfășura online. Această lipsă de predictibilitate aduce doar efecte negative sănătății mintale a elevilor. Aceștia își doresc să vină la școală și să se simtă în siguranță din toate punctele de vedere, iar, în momentul de față, acest lucru nu este posibil”, a declarat președintele CJE Călărași, Marian-Cosmin Pleșa.

Petiția se regăsește la adresa: https://campaniamea.declic.ro/petitions/nu-mai-jucati-ping-pong-cu-educatia-din-romania?fbclid=IwAR1FIS_06hSSGcgzbAdqWlhBVh2pWM5wZiTBDAEPRsDgVePCupXedF_FUXI