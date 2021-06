Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” (CNBS) din municipiul Călăraşi derulează o campanie de promovare a ofertei educaţionale. Campania are în acest an două acţiuni: „Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’ în școala ta” (în format online) şi Zilele Porților Deschise în Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”. Grupul ţintă pentru prima acţiune, ce se desfăşoară în perioada 25 mai – 15 iunie, îl reprezintă elevii claselor a VIII-a din municipiul şi judeţul Călăraşi. În cadrul acestei acţiuni vor avea loc dialoguri online cu elevii claselor a VIII-a și cu părinții acestora, precum şi sesiuni de prezentare a liceului. La această acţiune vor participa elevi şi profesori ai CNBS Călăraşi, coordonaţi de profesoara Marinela Dincă. Evenimentele din cadrul acțiunii „Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’ în școala ta” se vor promova pe pagina de Twitter a CNBS (https://twitter.com/cnbs_cl) si pe site-ul CNBS (cnbs.ro).

A doua acţiune, Zilele Porților Deschise în Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” are loc până vineri, 4 iunie, şi se adresează elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a din municipiul şi judeţul Călăraşi. La această activitate vor participa elevi şi profesori ai CNBS Călăraşi, coordonaţi de profesoara Eufrosina Amza. Cu această ocazie, elevii interesaţi vor vizita colegiul. Un grup de vizitatori nu va depăși 10 – 15 persoane. Dacă grupurile sunt mai mari, vizitele se vor eșalona pe intervalul ales de şcolile participante.