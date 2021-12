Colegiul „Neagoe Basarab” Oltenița beneficiază de trei proiecte ce implică fonduri europene, prin care 101 elevi vor realiza stagii de practică

Colegiul Național „Neagoe Basarab” Oltenița a organizat în data de 21 decembrie 2021, la sala de spectacole a Direcției de Cultură a municipiului Oltenița, conferința „CNNB – o Școală Erasmus+”.

Tema conferinței a fost dezvoltarea unui cadru (bazat pe bunele practici din proiectele Erasmus+) prin care elevi ai colegiului să efectueze activități de tip internship în companii locale pentru a-și dezvolta competențele în domeniul științei computerelor, devenind mai bine pregătiți, fie pentru piața muncii, fie pentru învățământul superior.

Programul Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport. În cadrul acestui program, Colegiul Național „Neagoe Basarab” beneficiază de trei proiecte ce implică fonduri europene în valoare de circa 310.000 de euro, prin care 101 elevi vor realiza stagii de practică (63 de elevi deja le-au finalizat) în țări europene, în domeniul informaticii.

Ca o recunoaștere a activității, din anul 2020, colegiul a devenit școală acreditată Erasmus+, iar până în 2027, va accesa alte finanțări, însumând peste 450.000 de euro.

Au fost prezentate rezultatele proiectelor „Viitori informaticieni pentru Europa digitală” (INFOED)- 2019-1-RO01-KA102-062448 și „Stagii europene de practică în domeniul roboticii” (INFOROBOTICS)- 2020-1-RO01-KA102-079344.

Directorul Colegiului Național „Neagoe Basarab”, profesor Marian Ursu, a subliniat importanța acestor proiecte pentru viitorul profil al unității de învățământ, ca instituție racordată la dezvoltarea tehnologică, Daniel Anghel, responsabil pentru proiectele europene, a evidențiat rezultatele obținute în cele 63 de mobilități deja finalizate, iar profesorul Lucian Chițu, responsabil cu formarea profesională, a detaliat rezultatele obținute pe partea de pregătire practică din cadrul activităților din mobilitate.

„Rezultatele proiectelor noastre au fost prezentate elocvent de către elevii participanți la mobilitate. Din cei peste 100 de elevi (toți în formare în domeniul informaticii) participanți la conferință, 30 au vorbit în plen, explicând cu mult aplomb cum au performat în mobilități, care a fost și este impactul proiectelor Erasmus+ asupra lor. Mai mult, foști elevi, actuali studenți, au evidențiat cât de mult i-au ajutat abilitățile formate în mobilități și cât de important este Documentul de Mobilitate Europass pentru CV-ul lor. Toți participanții au fost impresionați și, pe acest fond, au fost înmânate documentele de mobilitate elevilor care au finalizat stagiul de practică în luna octombrie. Esențială a fost participarea reprezentanților unor companii locale. Aceștia au putut evalua rezultatele și impactul proiectelor noastre, au vizualizat documentele de mobilitate. Mulțumim mult pentru participare: doamnei Doina-Magdalena Radu – manager Sofiafarm, domnului Mircea Ghiță – manager MDE Converting, domnului Liviu Stoica – director financiar Panovia, domnului Sulaiman Sulaiman – reprezentant al Maria Group și domnului Dorel Tomoiagă – manager Medimfarm Oltenița și consilier local. Din discursurile acestora, a rezultat clar că rezultatele obținute în aceste mobilități și bunele practici în organizarea de internshipuri pot fi transferate în companiile locale și mai ales în comunitatea locală. Este evident că și elevii care se formează în domeniul informaticii și științei calculatoarelor, în general, au mare nevoie de stagii de practică în companii. A reieșit faptul că implicarea companiilor în educație se poate realiza prin parteneriate concrete și prin crearea unui cadru care să încurajeze și să faciliteze implicarea elevilor în alte forme de învățare, precum învățarea la locul de muncă. Pe acest fond, am lansat noul proiect de mobilitate pentru formare profesională VET: ‘Developing the digital society through Erasmus+‘ – 2021-1-RO01-KA121-VET-000011634-DigiEra+, cu un grant de peste 120.000 de euro, ce va implica 38 de elevi în mobilități și un profesor de informatică într-o mobilitate de tip job shadowing. Este un proiect care își propune să continue aplicațiile din domeniul roboticii, un domeniu foarte apreciat de elevi. S-a convenit ca în luna ianuarie să se realizeze un workshop la care să participe cât mai mulți reprezentanți ai companiilor locale, reprezentanți ai elevilor, profesori de specialitate și manageri educaționali și de proiecte, cu scopul de a crea acest cadru pentru realizarea de internshipuri în companii locale pentru elevii în formare în domeniul științei calculatoarelor. Mulțumim mult participanților pentru atitudine și implicare. Este încă un pas spre o educație mai bună prin proiecte ancorate în realitățile comunității locale, valorificând experiențe precum cele oferite de programul Erasmus+”, a declarat directorul Colegiului Național „Neagoe Basarab”, profesor Marian Ursu.