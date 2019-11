Elevii din toate judeţele ţării pot participa în perioada 15 octombrie 2019 – 28 februarie 2020 la a doua ediţie a concursului național anual de eseuri pentru elevi în domeniul științelor umaniste „Vârstele filosofiei”. Competiţia este organizată de Departamentul de Filosofie, al Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Concursul național anual de eseuri pentru elevi în domeniul științelor umaniste „Vârstele filosofiei” se adresează elevilor de liceu înscriși oficial în clasele XI – XII. Fiecare elev poate participa cu un singur eseu în cadrul unei ediții anuale a concursului. Participarea cu mai multe eseuri în aceeași ediție a concursului atrage descalificarea automată a autorului eseurilor.

Eseurile pot fi trimise, însoțite în mod obligatoriu de formularul de înscriere care se regăseşte şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, prin oricare dintre modalitățile următoare: în format electronic, ca atașament în format .doc/.docx, .rtf, .pdf, la adresa de email: varstelefilosofiei@gmail.com; în format tipărit, trimis prin serviciu poștal, pe adresa: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice (secretariat: pentru concursul național „Vârstele Filosofiei”), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, bulevardul Carol I. nr. 11, Iași, 700506, România, destinatar: lect. univ. dr. Cristian Moisuc; sau predare personală la adresa menționată. Temele propuse pentru ediția 2019 – 2020 1 sunt următoarele: „Omul își poate găsi fericirea în afara societății?”; „Frumusețea este doar ceva aparent sau are o natură de sine stătătoare?”; „Societatea are nevoie și de visători sau de utopiști pentru a progresa?”; „Simțul moral al omului este înnăscut sau se dobândește prin educație?”; „Tehnologia are (și) efecte negative asupra psihicului uman?”; „Viața noastră este condusă de hazard sau de alegerile noastre conștiente?”; „Statul are în mod natural tendința de a restrânge libertatea cetățeanului?”; „Cum se pot rezolva contradicțiile dintre imaginea de sine a unui om și părerile celorlalți despre el?”; „Există valori pentru care merită să sacrifici totul în viață?”; „Arta poate ridica omul deasupra condiției sale de ființă muritoare?”; „Pentru a crede în Dumnezeu e nevoie de curajul de a gândi diferit față de ceilalți?”; „Meseria este doar un job temporar sau o vocație pentru întreaga viață?”; „Este de dorit ca uneori oamenii să nu fie egali între ei și, dacă da, din ce perspectivă?”; „Limbajul este suficient pentru descrierea adecvată a realității exterioare și a trăirilor interioare?”; „Cunoașterea de sine are și o finalitate socială?”.

Rezultatele concursului și ierarhia participanților, stabilite de către comitetul științific, vor fi aduse la cunoștința publicului de către comitetul de organizare până cel târziu la data de 31 martie 2020.

Cele mai bune eseuri vor primi, respectiv, premiile I, II și III și câștigătorii lor vor beneficia de dreptul de înmatriculare fără admitere, pe locurile bugetare, în cadrul studiilor de licență în Filosofie (asemenea olimpicilor naționali premianți) în anul universitar 2019 – 2020; premii și distincții pentru nivel științific deosebit; premii și distincții pentru gradul înalt de originalitate; adeverințe pentru profesorii îndrumători.