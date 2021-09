Conferinţa „Information and Communication Technologies for digitalization, visualization and promotion of cultural heritage – examples, challenges and opportunities”, la Muzeul Dunării de Jos

În data de 23 septembrie 2021, s-a desfăşurat la Secția Arheologie a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi conferinta „Information and Communication Technologies for digitalization, visualization and promotion of cultural heritage – examples, challenges and opportunities” din cadrul proiectului ROBG-499 „Medii live, interactive și virtuale pentru muzeele zonei transfrontaliere inferioare a Dunării dintre România și Bulgaria”. În cadrul acestui eveniment s-a discutat despre importanța noilor tehnologii în limbajul muzeal contemporan.

Muzeul Dunării de Jos Călăraşi desfăşoară proiectul „Medii live, interactive și virtuale pentru muzeele zonei transfrontaliere inferioare a Dunării dintre România și Bulgaria” încă din 2019 şi are ca parteneri următoarele instituţii: Universitatea Angel Kanchev Ruse, Muzeul Regional de Istorie Ruse, Muzeul Regional de Istorie Silistra și Muzeul Regiunii Porților de Fier.

Proiectul este finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg V – A România – Bulgaria.