Trei proiecte importante au fost aprobate recent de Consiliul Local Ciocăneşti. Acestea sunt: construirea unui dispensar modern şi utilat, extinderea reţelei de alimentare cu apă şi construirea unei săli de sport în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Ciocăneşti.

„Veşti bune pentru locuitorii Ciocăneştiului! Au trecut deja câteva luni din ziua în care am promis în faţa alegătorilor că mă voi dedica 100% modernizării comunei noastre şi mă bucur că astăzi putem vorbi despre proiecte importante menite să ne aducă un viitor mai bun. La nici un an de când mi-aţi încredinţat mandatul de primar, prin votul vostru, mă bucur să vă anunţ că trei proiecte importante au fost deja aprobate: construirea unui dispensar modern şi utilat. Ţin mult la acest proiect pentru că nimic nu este mai important ca sănătatea, iar accesul oamenilor la un dispensar nou este primordial; extinderea reţelei de alimentare cu apă. Pentru a avea viitor, trebuie să continuăm proiectele de modernizare a infrastructurii şi a reţelelor pentru că doar aşa vom putea aduce, în viitor, investitori şi vom putea determina tinerii să trăiască în Ciocăneşti în condiţii mai mult decât decente; construirea unei săli de sport în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Ciocăneşti. O sală de sport va oferi tinerilor posibilitatea de a face mişcare în condiţii foarte bune, ori de a se antrena la diverse sporturi. Am decis să lucrăm concomitent pe mai multe planuri pentru că avem nevoie de o modernizare cât mai rapidă care să ne ofere motive în plus să ne mândrim că trăim în această localitate plină de oameni minunaţi!”, a declarat Dan Velicu, primarul comunei Ciocăneşti.