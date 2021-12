Copiii din cadrul clubului de fotbal Dunărea Călăraşi au primit daruri de la Moș Crăciun

Uşa Primăriei Municipiului Călărași a fost marți după-amiază larg deschisă pentru copiii şi juniorii din cadrul clubului de fotbal Dunărea Călăraşi. Moş Crăciun a fost şi el prezent, oferindu-le colindătorilor pachete cu dulciuri.

„Am simţit o bucurie imensă văzând atâţia copii care se antrenează sub culorile clubului fanion al judeţului, dornici să deprindă tainele sportului rege. Să sperăm că multe din speranţele de astăzi vor deveni mâine certitudini ale fotbalului călărăşean, care se pare că are resurse să revină cât mai curând acolo unde a fost cu doar câţiva ani în urmă. Vă doresc tuturor, sportivi şi antrenori din cadrul clubului, ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi bucurii alături de cei dragi. La mulţi ani!”, a declarat primarul municipiului Călărași, Marius Dulce.